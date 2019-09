Tommaso Paradiso, Ex-Otago e altri grandi nomi della musica italiana in concerto per "Il Tempo delle Donne"

Sabato 14 settembre, all'interno della rassegna "Il Tempo delle Donne", Tommaso Paradiso, Annalisa, Ex-Otago, Willie Peyote e Dardust si esibiranno in Triennale in concerto con “Il nostro canto libero”.

Gli altri eventi di sabato

Tra gli altri eventi della giornata, alle ore 11, nel Giardino, si terrà un momento corale di riflessione sull’educazione a cura della scrittrice Susanna Tamaro, seguito da un incontro sull’autostima, alle ore 13, con Stefania Sandrelli, la figlia Amanda e la nipote Elena, presso il Teatro dell’Arte. Alla stessa ora, ma nel Garage, Omar Pedrini e Vittorio Sgarbi discuteranno dei tatuaggi e dei loro significati.

Tommaso Paradiso sarà invece presente alle ore 17 nel Giardino, mentre Virginia Raffaele alle 18 racconterà le sue trasformazioni per le imitazioni. Alle 19:30, presso l’Impluvium, sarà invece presente Barbara D’Urso per raccontare la sua vita in tv.

Ingresso libero. Programma completo e iscrizioni su iltempodelledonne.it.