Performance di Ultimo all'anfiteatro dell'Apple Store di piazza Liberty

Nuovo appuntamento con Apple Music Live in piazza Liberty a Milano. Per giovedì 10 ottobre è prevista l'esibizione gratuita di Ultimo. Come di consueto la piazza si trasformerà nella cornice per assistere a una performance musicale con artisti e pubblico a contatto, in una dimensione intima ed esclusiva.

26 dischi di platino e 15 dischi d'oro, Ultimo è l'artista che, nel 2019, ha conseguito il più alto numero di stream in Italia. Il 10 ottobre si esibirà in acustico al pianoforte e, nelle successive settimane, la performance sarà disponibile in esclusiva su Apple Music.

Per poter assistere alla performance occorre registrarsi sul sito apposito. C'è tempo fino alle 12 dell'8 ottobre. Il live inizierà alle 21 e si potrà accedere all'anfiteatro a partire dalle 20, fino alle 20.30. I partecipanti devono avere almeno 16 anni.