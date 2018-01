Terza data per U2: il 15 ottobre al Mediolanum Forum

Dopo i sold out dell'11 e 12 ottobre, è stata annunciata la terza data del tour Experience + Innocence di U2 a Milano, che sarà, sempre al Mediolanum Forum, lunedì 15 ottobre 2018.

La band capitanata da Bono affronterà una tournée europea per presentare il suo 14° e ultimo album Songs of Experience, che si è posizionato al primo posto della classifica Billboard. Il disco, e di conseguenza il tour che lo presenta, è una sorta di sequel di Song of Innocence, uscito nel 2014 e subito apprezzato dalla critica.

Ad attendere il pubblico del Mediolanum Forum, uno show spettacolare, con palco visibile a 360°, schermo LED ad altissima definizione e impianto audio all'avanguardia.

Le vendite al pubblico saranno aperte dalle ore 10 di venerdì 2 febbraio alle ore 10. Per gli iscritti al fan club U2.com, invece, i biglietti saranno acquistabili in anticipo a partire dalle 10 di martedì 30 gennaio fino alle 17 di giovedì 1 febbraio. Mentre i fan che hanno pre-ordinato l’album Songs of Experience, prima del 30 novembre 2017 e negli store che hanno preso parte all’iniziativa, avranno l'opportunità di partecipare alla presale a partire dalle ore 12 di mercoledì 31 gennaio fino alle ore 17 di giovedì 1 febbraio.