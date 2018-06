Veyl in concerto: il 14 giugno da Mare Culturale Urbano

Veyl suonerà dal vivo per il pubblico di Mare Culturale Urbano giovedì 14 giugno, in occasione della rassegna dedicata ai musicisti italiani emergenti, Big Up!, a cura di Luca De Gennaro e Marco Manini.

Veyl è il progetto solista di Viola d’Acquarone, producer di musica elettronica, cantante e thereminista. Rolling Stone ha scritto di lei: "il suo sound non ha nulla da invidiare all'elettronica internazionale, non ci stupiremo se il suo nome sarà nelle line up del prossimo Club To Club”.

Nel corso della stessa serata si esibiranno anche: il duo acustico ambient e pop Clio & Maurice, composto dalla cantante soul Clio Colombo e dal violinista Martin Nicastro; e Missin Red, dj resident di Big Up!, con un ricercato dj set che spazia dallo swing all’elettronica.