Concerto violino&organo "La venuta degli ambasciatori giapponesi in italia 1585"

28/01/2017 alle 19:00 presso Chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa (via Neera, 24, Milano) Nelle città portuali meridionali del Giappone, dalla metà del Cinquecento, venivano ospitati mercanti Portoghesi e missionari gesuiti. Il primo gesuita arrivato in Giappone nel 1549 era l'Apostolo delle Indie, Francesco Saverio. Saverio e i suoi successori, per un secolo, oltre all'evangelizzazione, avevano introdotto nuove discipline europee contribuendo alla trasformazione del paese. Uno dei centri più influenzati dalla cultura occidentale era la città di Nagasaki. Nel 1582 dal porto di Nagasaki erano partiti i quattro giovani seminaristi Giapponesi per la prima missione in Europa. Il progetto era nato dall'idea di un gesuita Italiano, Alessandro Valignano con il desiderio di presentarli al Papa e al Generale della Compagnia di Gesù come dimostrazione della raffinata educazione dei Giapponesi. Nell'agosto del 1584 i quattro giovani ambasciatori arrivarono in Europa. Iniziarono il pellegrinaggio da Lisbona verso Roma incontrando vari nobili e artisti importanti dell'epoca lungo il cammino. Il programma musicale è stato ispirato dal saggio della violinista Aki Takahashi "I rapporti con l'occidente europeo nel periodo Nanban della storia Giapponese (1543-1639)" negli Atti del convegno internazionale di studi (Mantova, 26-28 febbraio 2015), Maestranze, Artisti e Apparatori per la scena dei Gonzaga 1480-1630 a cura di Simona Brunetti pubblicato in Edizioni di Pagina nel 2016.