A Milano il concerto (di beneficenza) della Young Talents Orchestra: sul palco 50 baby talenti

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, lunedì 25 novembre, si terrà il concerto sinfonico della Young Talents Orchestra Ey diretta dal Maestro Carlo Rizzari, direttore d’orchestra di livello internazionale, nell’elegante cornice del Teatro Elfo Puccini di Milano.

La serata benefica, presentata dalla giornalista e anchorwoman Mariangela Pira, sarà realizzata grazie alla collaborazione di Junior Achievement, la più vasta organizzazione non profit dedicata al mondo dell’educazione economico imprenditoriale nella scuola che celebra quest’anno 100 anni, e Ey, azienda che si occupa di servizi professionali di revisione e organizzazione contabile.

L’intero ricavato dei biglietti venduti sarà destinato ai progetti di orientamento di Junior Achievement volti ad avvicinare le ragazze alle materie Steem - Science, Technology, Engineering and Mathematics -, settore dove persiste ancora un forte divario di genere: nel 2018, secondo dati Istat, su una percentuale pari al 25,3% di 30-34enni con una laurea nelle aree disciplinari Stem, i ragazzi sono il 37,8% contro il 17,3% delle ragazze. L’obiettivo di questi programmi è ridurre drasticamente tale divario, facendo in modo che sempre più ragazze possano conoscere le materie STEM e sceglierle liberamente per la propria carriera.

I 50 ragazzi tra i 17 e i 28 anni della Young Talents Orchestra Ey si esibiranno nella sinfonia n°5 di Beethoven, rendendo omaggio a uno dei più grandi maestri della musica nel 250° anniversario della sua nascita.

La seconda parte del concerto sarà, invece, dedicata ad una rivisitazione delle più celebri pellicole cinematografiche italiane e d’oltreoceano. Aprirà questo momento del concerto la suite “I Love Cinema”, avvincente brano per archi di Roberto Granci e proseguirà con le celebri colonne sonore di Il tè nel deserto, Titanic, La Vita è bella, Star Wars, ET e Indiana Jones.