Conclusione campionato di Baskin (basket-inclusivo)

Sarà una domenica pomeriggio di festa quella che concluderà il lunghissimo campionato locale della "Lombardia Nord". Si inizia nel primo pomeriggio (ore 15) con la sfida al vertice tra i padroni di casa del Sanga Milano e la nuova squadra di Erba "Lasergame" e si conclude con lo scontro Cinisello vs Varese, o meglio, "Pantere" contro "Millepiedi". Occhi puntati sulla super sfida delle 15 che deciderà non solo la vincitrice del campionato locale, ma anche la squadra che prenderà parte ai campionati Nazionali in programma dal 26 al 28 maggio a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza. Riuscirà il Sanga Milano a qualificarsi per cercare di difendere lo Scudetto? Cos'è il Baskin? Il Baskin è in grado di stupire ed emozionare chiunque: permette a maschi e femmine, persone con disabilità fisiche e/o mentali, normodotati, giocatori di Basket esperti o meno, di giocare assieme una partita ed un vero e proprio campionato locale e nazionale! Come? Si utilizzano regole ed attrezzature del tutto particolari e nuove! Si aggiungono al tradizionale campo da Basket: due postazioni aggiuntive di canestri (laterali) che in totale diventano sei, due aree laterali e si utilizza una classificazione dei ruoli (da 1 a 5) che varia in base alle abilità che ciascun giocatore può esprimere.