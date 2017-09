5° concorso di pittura "colore e materia"

Cormano - Sabato 16 settembre, dalle 18 alle 22 circa, il centro culturale artistico Click Art, storica sede del Movimento Psico Avanguardia, sito in via Dall'Occo 1, riapre la sua stagione con l’inaugurazione della 5° edizione della mostra concorso “Colore e Materia.



Prosegue, instancabilmente, la mai interrotta maratona del Movimento Psico Avanguardia, che dopo la sua trionfale presentazione, avvenuta lo scorso 8 aprile in villa Bagatti Valsecchi, continua a far parlare di sé, diffondendo e promovendo l'arte secondo la propria declinazione.

Il centro culturale Click Art, sede del movimento e galleria d'arte, che ha già ospitato grandi firme e grandi opere, riapre dunque la sua stagione. Lo fa pensando in grande inaugurando, sabato 16 settembre, la mostra concorso "Colore e Materia". L'esposizione, visitabile gratuitamente dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19 rimarrà in cartellone fino a giovedì 28 settembre.

Suo obiettivo è quello di caldeggiare e non di promuovere. Di diffondere e non di spandere. Di far percepire e non di conoscere, l'Arte intesa come stato emozionale. L'artista, suo "operaio", ne diventa dunque portavoce. Questi gli intenti della mostra concorso, giunta ormai alla sua V edizione.

"L’arte astratta" - spiega Luigi Profeta "in qualunque sua forma non ritrae quello che gli occhi o gli altri sensi possono ben vedere o percepire". A pensarci bene, effettivamente, l'arte astratta non mostra, non ci fa vedere con gli occhi. Ci fa percepire con il cuore e con la mente. "L’arte astratta" - continua Profeta "parla della comprensione e della conoscenza del nostro essere da cui si palesano forza e fragilità, bellezza e orrore. Luce e tenebra."

Una ricerca interiore, insomma, in cui artisti affermati ed emergenti, posti alla pari, esporranno le proprie opere frutto di duro lavoro e ricerca interiore.



Massimo Chisari