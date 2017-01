Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

In collaborazione con Afi - Archivio Fotografico Italiano, Albè & Associati Studio Legale ha istituito il concorso fotografico CARPE DIEM - COGLI L'ATTIMO, in occasione del Festival Fotografico Europeo 2017. Il presente bando è rivolto a tutti i fotografi italiani e amatoriali under 35. Le fotografie devono essere attinenti al tema proposto, possono essere a colori o in bianco e nero, in numero non inferiore a 3 e non superiore a 5. Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 27 febbraio 2017. Per maggiori informazioni vi preghiamo di leggere il regolamento del concorso al seguente link http://www.albeeassociati.it/concorso-fotografico-carpe-diem-cogli-lattimo-rivolto-agli-under-35/