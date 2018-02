Conferenza di Luca Frigerio: draghi, santi & cavalieri

Sabato 10 febbraio, nelle suggestive sale del Museo dei Cappuccini, alle ore 16.00, si svolgerà la conferenza di Luca Frigerio, dal titolo DRAGHI, SANTI & CAVALIERI, dai draghi dell’Apocalisse e di san Giorgio ai centauri e alle sirene degli antichi greci, che ricompaiono fra chiostri e cattedrali. È questo il primo degli appuntamenti di febbraio al Museo dei Cappuccini, in via Kramer 5. Sabato 10, inoltre è prevista l’apertura straordinaria del Museo dalle 10 alle 18



Torna come gradito ospite Luca Frigerio autore del libro BESTIARIO MEDIEVALE (Ancora Editrice), per guidarci in un viaggio fra mostri e creature fantastiche che popolano fiabe e leggende, ma anche la mitologia classica e le Sacre Scritture. Dai draghi dell’Apocalisse e di san Giorgio ai centauri e alle sirene degli antichi greci, che ricompaiono fra chiostri e cattedrali..., come ricorda il titolo dell’incontro.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti. La conferenza si terrà nelle sale del Museo, dove sarà possibile ammirare, tra le altre opere, il prezioso disegno di Cammillo Procaccini Lilium inter spinas, che raffigura l’Immacolata Concezione ai cui piedi è rappresentato un grande drago a più teste.