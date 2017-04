Con due incontri che ripercorrono, attraverso le opere d'arte, due dei monti centrali della Cristianità, l'Annunciazione martedì 4 aprile, ore 18.00, e la Resurrezione sabato 8 aprile, ore 16, ci si prepara alla settimana Santa al Museo dei Cappuccini (Via Kramer, 5 - Milano). Martedì,4 aprile, la conferenza Nazaret tra archeologia e storia, a cura di Giuseppe Caffulli, direttore della rivista Terrasanta, sarà in unico orario alle 18.00. Prima e dopo la conferenza sarà possibile visitare il museo per ammirare le due tele di Palma il Giovane, l'Angelo annunciante e l'Annunciata, nell'allestimento di valorizzazione, e con i primi interessanti risultati dei test di pulitura Sabato 8 aprile, invece, alle ore 16, un focus sulle Immagini del Risorto, a cura di Luca Frigerio, giornalista e scrittore. Nella visita-conferenza attraverso le opere esposte al Museo, che, come ogni secondo sabato del mese, resterà aperto dalle ore 10 alle ore 18.30. ******** Conferenza - Martedì 4, ore 18.00 Nazaret tra archeologia e storia Entro il percorso di incontro per la valorizzazione dell'Annunciazione di Palma il Giovane l'incontro con Giuseppe Caffulli verterà sul luogo di Nazaret: non più nell'immaginazione dei pittori o nella fantasia dei significati simbolici, ma nella sua realtà storica e archeologica. Visita-Conferenza nelle sale del Museo - Sabato 8, ore 16 Immagini del Risorto Alla vigilia della domenica della Palme con cui si entra nella Settimana Santa, dedichiamo un incontro alle immagini del Cristo Risorto. Ci accompagna un esperto molto noto sia per le sue pubblicazioni, sia per l'intensa attività di conferenze e presentazioni: Luca Frigerio, giornalista, scrittore ed esperto d'arte, è redattore dei media della diocesi di Milano, per i quali cura la sezione culturale. Autore di saggi critici, di inchieste e di reportage televisivi sul patrimonio artistico italiano, collabora con importanti centri culturali realizzando corsi e incontri sull'arte sacra, con particolare attenzione al simbolismo medievale. Immagini allegate: Risorto dall'Affresco della Resurrezione di Cristo di Piero della Francesca, 1460 ca., Sansepolcro, Museo Civico ******** Inoltre AL MUSEO DEI CAPPUCCINI - L'ARTE NUTRE LO SPIRITO E IL CORPO Prosegue l'iniziativa in favore degli ospiti della mensa di Opera San Francesco per i Poveri onlus. L'ingresso al Museo è gratuito, come tutte le iniziative qui presentate, ma chi visita il Museo può liberamente donare un pasto per gli ospiti della mensa con l'offerta di euro 3,50 cosicché visitare il Museo potrà essere nutrimento per il proprio spirito e insieme per il corpo dei più bisognosi. Aperture Museo Orario: martedì 14.00 - 18.30, e mercoledì 10.00-12.00; 14.00-17.30 Apertura sabato 8 aprile (ore 10.00 -18.30). ORARIO NEL PERIODO PASQUALE: chiusi a Pasqua e lunedì del'Angelo,. ingresso libero MUSEO DEI CAPPUCCINI - Via A. Kramer, 5 - Tel.: 02 771.225.80 www.museodeicappuccini.it