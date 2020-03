Conferenze gratuite live streaming

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Consapevoli del momento delicato che sta coinvolgendo anche il mondo dell'istruzione, il Centro Asteria desidera stare accanto alle scuole, offrendo un sostegno concreto a tutti i docenti d'Italia attraverso l'organizzazione di conferenze gratuite fruibili in streaming in cui coinvolgere gli studenti. Data la grandissima richiesta e la grande adesione al nostro primo evento in Live Streaming, abbiamo deciso di arricchire la nostra proposta attraverso l'organizzazione di nuove conferenze gratuite. CALENDARIO: • 18 marzo – ore 10 (Nuova Replica) LA NASCITA DELLA COSTITUZIONE. ANALISI SOCIO-STORICA Conferenza con Andrea Bienati, docente di Storia e Didattica della Shoah, delle Deportazioni e dei Crimini contro l’umanità. • 20 marzo – ore 10 FEDRO. PARLARE D’AMORE, SCRIVERE NELL’ANIMA Conferenza con Giuseppe Girgenti, docente di Storia della Filosofia Antica all’Università Vita-Salute San Raffaele. Letture di Giuseppe Tammaro. • 23 marzo – ore 10 SOLO LO STUPORE CONOSCE Conferenza con Marco Bersanelli, docente di Astrofisica all'Università degli Studi di Milano e responsabile della missione spaziale Plank dell’ESA. • 25 marzo – ore 10 DANTE: IL V CANTO DELLA DIVINA COMMEDIA - LA POESIA AD ALTA VOCE Incontro con Lucilla Giagnoni, interprete e autrice teatrale. • 27 marzo – ore 10 IL CINEMA DENTRO DI TE. Perché amiamo le storie e cosa ci dicono di noi Incontro con Giovanni Covini, videomaker vincitore del David di Donatello, docente presso la Scuola Paolo Grassi, la scuola Milano Cinema e Televisione e l'lstituto Europeo di Design. MODALITÁ DI SVOLGIMENTO Le conferenze si svolgeranno sul canale Youtube del Centro Asteria (non sono coinvolte piattaforme esterne). Le conferenze avranno una durata massima di 2 ore e non sarà possibile rivederle o averne la registrazione, perché realizzate in modalità Live Streaming. MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE Per partecipare è necessario compilare il form online dedicato alle iscrizioni, selezionando la data dell’evento a cui desidera partecipare. Qualora volesse iscriversi più eventi, Le chiediamo cortesemente di compilare nuovamente il form, così da poter garantire un miglior servizio. Iscriviti qui alla Newsletter dedicata ai docenti delle scuole superiori per rimanere sempre aggiornato.