Congresso internazionale dei testimoni di Geova al Milanoforum

Testimoni di Geova, a Milano il congresso speciale 2017 Attesi 2000 delegati stranieri dal 21 al 23 luglio. Si replica dal 28 al 30 luglio. Dal 21 al 23 luglio il Mediolanum Forum di Assago ospiterà il congresso speciale dei testimoni di Geova. Basato sul programma della convention 2017 dei testimoni, quest’anno intitolata “Non ti arrendere!” e organizzata in 19 città italiane, il congresso di Milano avrà un carattere tutto internazionale grazie alla presenza di 2000 delegati stranieri provenienti da Usa, Croazia, Francia, Spagna, Albania e Svizzera. Adattata alle esigenze sia di famiglie con bambini che di anziani e disabili (è prevista anche la disponibilità dell’adiacente Teatro della Luna), la struttura del Mediolanum Forum vedrà la partecipazione anche di 120 congregazioni locali. Il cubo video ledwall nell'arena centrale permetterà a fedeli e interessati di seguire al meglio le 52 parti del programma presentate sotto forma di discorsi, interviste e video che saranno tradotte simultaneamente nelle varie lingue. Medesimo evento, senza delegati internazionali, anche il weekend successivo (28-30 luglio). Il congresso 2017 dei testimoni di Geova si propone di dimostrare come, in un’epoca in cui la maggioranza delle persone si senta scoraggiata e delusa, il messaggio di speranza della Bibbia aiuti a non arrendersi e ad essere felici. Nel rispetto di importanti norme di sicurezza, l’entrata è libera e non si fanno collette. I momenti più attesi Discorsi e interviste: Vedrai come Dio “dà perseveranza” a ogni persona, anche ai giorni nostri (Romani 15:5). • Contenuti multimediali: Scoprirai quali lezioni di perseveranza possiamo imparare dalla Bibbia e dalla natura. • Film: Ogni pomeriggio potrai seguire la storia di una famiglia che scopre il significato delle parole di Gesù: “Ricordate la moglie di Lot” (Luca 17:32). • Discorso pubblico: Domenica mattina ascolterai l’incoraggiante discorso dal tema “Non perdere mai la speranza!” Consulta il programma completo e guarda un video sui nostri congressi al link https://www.jw.org/it/testimoni-di-geova/congressi/campagna-congresso-2017-trailer/ , nel sito ufficiale dei Testimoni di Geova www.jw.org e altri dettagli emozionanti al link https://it.jw2017.org/ Special Conventions Contatti locali: Michele Castaldi, Responsabile Congresso Relazioni con i Media Cell. 3398160861 – michele.castaldi@libero.it

