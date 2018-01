"Coniglio bianco/coniglio rosso": il 29 gennaio al Teatro Filodrammatici la pièce in cui gli attori non conoscono il copione

Il progetto speciale di Nassim Soleimanpour, Coniglio bianco/Coniglio rosso, torna al Filodrammatici dal 29 gennaio, data in cui a salire sul palco sarà Max Pisu.

Lo spettacolo/esperimento - realizzato da Teatro Filodrammatici di Milano e BaGS Entertainment in collaborazione con 369gradi e Aurora Nova - prevede che un attore sia in scena, da solo, con un copione ancora da leggere.

Dopo le repliche che hanno visto protagonisti Gioele Dix, Lella Costa e Federica Fracassi, il testimone passa al conduttore, cabarettista e attore Max Pisu.

Con Coniglio bianco/Coniglio rosso il drammaturgo iraniano Soleimanpour parla con intelligenza e ironia della censura. Il testo, tradutto in 15 lingue, è stato rappresentato centinaia di volte in tantissimi Paesi, anche da nomi di primo piano del teatro e del cinema come Whoopi Goldberg, John Hurt, Stephen Rea, Sinead Cusack, Marcus Brigstocke e il regista Ken Loach.