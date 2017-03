"ConiglioViola": dal 9 marzo al 1° aprile allo Studio Museo Francesco Messina, gratis

ConiglioViola. Le notti di Tino di Bagdad sarà in mostra allo Studio Museo Francesco Messina dal 9 marzo al 1° aprile.

Il duo artistico composto da Brice Coniglio e Andrea Raviola utilizza arte, cinema e nuove tecnologie per restituire al pubblico un senso di narrazione. Punto di partenza sono le fiabe orientali della poetessa Else Lasker-Schüler contenute nell'opera Le notti di Tino di Baghdad (1907); i testi vengono ricostruiti attraverso 26 episodi autonomi, rappresentati sia attraverso un'incisione su rame che tramite un filmato da fruire in realtà aumentata.

Le opere sono esposte all'interno di lightbox in cemento a forma di finestra araba. Inquadrandole con il proprio smartphone e un'app gratuita è possibile osservare le immagini prendere vita sul display. Il percorso include anche il dittico animato Tino und Apollides, ispirato a Il fiore delle mille e una notte di Pier Paolo Pasolini e un corto di animazione, proiettato su una vetrata.