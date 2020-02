MaMo Galleria via Plinio,37

Milano citofono MaMo cortile interno

IL CONNUBIO IMPERFETTO

ANNALISA AMBROSIA, CALIENDO GIOIA, GIANLUIGI INFANTE

inaugurazione

27 febbraio ore 17,30/20,30

Dal 27 febbraio al 04 marzo

Tutti i giorni la galleria è aperta dalle 17,00 alle 20,00

Annalisa Ambrosia vive e opera tra Napoli e Casalnuovo studentessa presso l’Accademia di Napoli da sempre si è appassionata all’ arte ed in particolare alla pittura. Presenta alla MaMo galleria una serie di quadri di matrice astratta, realizzati con tecniche miste stratificate, dove traspare un senso di leggerezza, di tracciabilità creata da strisce nere come tracce del passato che segnano il nostro percorso presente. Partecipa a numerose in Italia, per la prima volta a Milano, una nuova promessa tra i giovani artisti esordienti. Promotrice dell’evento artistico dedicato alla legalità, “L’Arte dint’a Legalità”, realizza la locandina dell’evento e partecipa con le sue opere alla mostra: Non me ne vado a Palazzo Lancellotti di Casalnuovo di Napoli.

Gianluigi Infante nasce a Napoli il 2 Dicembre 1991 e vive la sua infanzia a Castellammare di Stabia, Sin da bambino mostra un grande talento per la pittura e il disegno, frequenta il Liceo Artistico di Napoli e l’Accademia di Belle Arti, artista figurativo appassionato di paesaggio, natura e architetture. Si trasferisce per un periodo in Spagna dove entra in contatto con un circuito artistico internazionale. Dopo la Spagna arriva in America e Giappone. Durante i suoi ripetuti soggiorni oltreoceano Gianluigi Infante entra in contatto con l’Arte e la cultura americana che accendono lo spirito libero dell’artista italiano. Molte sono le produzioni e schizzi veloci che vengono fatti conoscere alle persone del posto come una sorta di mostra interattiva, ma soprattutto le tante visite a sfondo artistico presso le gallerie artistiche di Miami o presso il meraviglioso distretto d’arte della città floridiana, La Fabrica dell’Arte dell’Avana a Cuba, Il Museo d’Arte Internazionale di Phoenix insieme a quello interessantissimo delle arti dei “Nativi” in Arizona. Dal 2017 lavora al fianco della cattedra di pittura di Vicenzo Palumbo, presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Collabora inoltre con Curatore napoletano Ferdinando Sorrentino, sarà Direttore Artistico dell’evento “L’Arte dint’a Legalità” che vedrà selezionare 30 artisti campani contemporanei in una mostra che ospiterà anche le tele degli illustrissimi Giacinto Gigante e Armando De Stefano, grazie anche all’appoggio della Domus Museum e alla partecipazione della Scuola Comix di Napoli.

Gioia Caliendo, nata a San Giuseppe Vesuviano, Napoli, il 10 Dicembre del 1994. Vive e Lavora a Palma Campania. Ha terminato gli studi in Arti Visive all’Accademia di Belle Arti di Napoli corso di Pittura. Da sempre nei suoi lavori utilizza i colori ad olio, è nel suo modo di esprimersi rivolge lo sguardo anche alla scultura e alla fotografia. I suoi soggetti di studio rappresentano l’anima e i suoi stati emotivi. Spinta dal suo spirito di emergere, vuole riportare alla luce ciò che è stato dimenticato della società contemporanea la ”Sensibilità”. Le opere presentate alla MaMo galleria sono molto singolari presentano una essenzialità che rimanda al corpo che si relaziona con uno spazio immenso, si immerge come in una atmosfera onirica senza tempo, si fonde con la materia pittorica per ritrovare in un’ atmosfera senza suono, sorda e minimale.