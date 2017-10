Conoscere l’adozione: giovedi 12 ottobre l’associazione Italiaadozioni presenta il libro “cara adozione”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano - L’adozione è un’esperienza incredibile e misteriosa, difficile e travolgente, capace di cambiare completamente il corso di una vita. La condivisione è parte integrante di questo percorso: raccontare, raccontarsi, ascoltare le parole di altre mamme, papà, figli e figlie, piangere e ridere insieme, sapere di non essere soli. Con questo spirito di condivisione l’associazione Italiaadozioni, nata nel 2012 per promuovere la corretta cultura dell’adozione, organizza per giovedì 12 ottobre alle ore 17.30 presso gli spazi di Rab, in Corso San Gottardo 41 a Milano, la presentazione del libro “Cara Adozione”. Il libro “Cara Adozione” è una raccolta di lettere sul tema dell’adozione scelte tra tutte quelle che negli anni hanno partecipato al Festival delle Lettere. Gli autori sono mamme e papà, sorelle, figli, operatori, tutti accomunati dall’aver vissuto da vicino l’esperienza dell’adozione. Il libro ripercorre tutte le tappe dell’iter adottivo dalla decisione di adottare fino alla ricerca delle origini. Le lettere sono completate da riflessioni e spunti tecnici a cura di psicologi, mediatori e avvocati di Italiaadozioni. Tanti gli spunti e le riflessioni ma anche le informazioni e i consigli che si possono trovare inoltre sul portale dell’associazione www.italiaadozioni.it, un vero e proprio punto di riferimento per tutte le famiglie adottive e per coloro che incontrano l’adozione per esempio nel loro lavoro come pediatri di famiglia, psicologi ed operatori. Durante l’evento di giovedì 12 ottobre, interverranno anche Pierfrancesco Majorino, assessore alle politiche sociali del Comune di Milano e Angelica Vasile, Presidente Commissione Politiche Sociali del Comune di Milano. Sarà presente anche Ivana Lazzarini, presidente di Italiaadozioni e Antonella Cursano, una delle autrici delle lettere del libro. Marco Pertica leggerà alcune lettere accompagnato dal suono dei violini. Un’occasione per conoscere più da vicino il mondo dell’adozione, per ascoltare la voce dei protagonisti che attraverso le lettere ripercorrono i dubbi, le paure, le gioie e la quotidianità dell’essere una famiglia di cuore.