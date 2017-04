Conoscere la menopausa per affrontarla al meglio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

La Menopausa è un evento fisiologico che segna nella donna il termine dell'età fertile. È un passaggio naturale di cui però si parla troppo poco, forse perché spesso ancora vissuta come un tabù. È per questo motivo che la Struttura Sanitaria Curie di Cologno Monzese, aderendo all'iniziativa del CIP (Circuito Informazione e Prevenzione), ha organizzato un "Salotto Rosa" per giovedì 30 marzo alle ore 17.00 presso la sua sede di Via Sormani ang. V.le Marche, affinché le donne che vorranno partecipare a questo incontro, assolutamente gratuito, possano confrontarsi con gli specialisti per avere consigli ed informazioni utili su questo importante momento della vita. Oggi l'aspettativa di vita più alta implica che le donne, al momento dell'arrivo della Menopausa, sono ancora nel pieno della loro vita sociale e familiare che non può e non deve essere turbata dai cambiamenti che avvengono nel proprio corpo. Sono molteplici i fattori che possono influenzarne l'esordio: ereditari, etnici, comportamentali, etc. Esistono poi importanti differenze individuali nell'esordio e nella durata delle fasi che caratterizzano la menopausa: il ciclo può cessare improvvisamente o modificarsi in modo graduale, anche nel corso di anni. Si parla generalmente di menopausa precoce quando inizia prima dei 40 anni, prematura quando inizia prima dei 45 anni e tardiva quando si verifica dopo i 55 anni. La menopausa può essere infine naturale o indotta. Il passaggio alla menopausa, coincidendo con una fase di transizione ormonale, può causare squilibrio sia sul piano fisico che emotivo, con un'intensità e un'ampiezza molto soggettive. Spesso questi sintomi si accompagnano a variazioni nella termoregolazione dell'organismo, con vampate di calore e sudorazione improvvisa, palpitazioni e una successiva sensazione di freddo. Questi episodi si verificano prevalentemente di notte e disturbano il sonno. Chi ne soffre, di conseguenza, riferisce sbalzi di umore "inediti": sconforto, irritabilità, aggressività ed impazienza. Tutto questo può scatenare un senso di profonda insicurezza. In realtà, si tratta solo di un breve periodo prima che tutto torni alla normalità. Per ogni dubbio, curiosità, timore, gli specialisti del Curie saranno presenti e pronti a fornire risposte nel corso del Salotto Rosa, con la partecipazione del Comune di Cologno Monzese, da sempre attivo nel sostegno del territorio e dei suoi cittadini, nella persona dell'Assessore Dania Perego. Interverrà anche la Psicologa Valentina Concia, referente del Progetto Artemisia per il sostegno alle donne in difficoltà.