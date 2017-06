"Consolamentum" l'esperienza religiosa attraverso il canto popolare

Un viaggio attraverso dieci secoli di canti religiosi,dove i moduli musicali più disparati si fondono e si confondono in un'atmosfera a volte dolce a volte dura che ci fa letteralmente riscoprire testi canonici così come brani 'fuori canone', a volte tanto noti da non essere più ascoltati con attenzione, a volte sepolti dal tempo e ignoti perfino ai ricercatori del folclore, ma che meritano una riscoperta. I brani del concerto rimangono intatti com'erano al momento della loro composizione, millecinquecento o cinquant'anni fa: è nuova forse solo la maniera di intenderli e interpretarli, non sempre assicurandosi la piena condivisione delle intenzioni, ma certamente garantendietro Marazzao la capacità, tutta moderna, di rispettare la verità testuale e artistica di questo repertorio e l'intensa bellezza della musica.Interpreti: Marianna Sambiase,voce,Claudio Sambiase,chitarra,Alberto Melgrati,Oboe,Gian Pietro Marazza,fisarmonica: