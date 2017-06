Dal 12 al 16 giugno consulenze gratuite nelle aree cani del centro

Nell'ambito della Settimana milanese del cane, da lunedì 12 a venerdì 16 giugno, dalle 9 alle 10 e dalle 18 alle 19, un educatore cinofilo sarà presente nelle principali aree cani del centro cittadino per una consulenza gratuita.

Sempre per quanto riguarda la formazione dei padroni di cani inoltre, mercoledì 14 giugno, presso la sala comunale di Corso Garibaldi 27, alle ore 20, si terrà un incontro aperto sull’importanza dell’educazione e i doveri del buon proprietario per la gestione ottimale di un cane in città.