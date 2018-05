Consumare sostenibile: sogno o bisogno? Laboratori di idee per affamati di alternative

Orti condivisi, attività di riuso, spazi comuni, gruppi di acquisto locali sono iniziative e stili di vita che a Milano stanno già creando una nuova realtà sostenibile.



Per esplorare questi scenari domenica 3 giugno, Mani Tese, Recup e ETC organizzano un pomeriggio nel Giardino Nascosto con tavoli di confronto sui temi della sostenibilità e laboratori pratici. L'evento, che si inserisce nella cornice del Festival dello sviluppo sostenibile promosso da ASviS.





PROGRAMMA



H.15.00 – 17.30

TAVOLI DI CONFRONTO

Si aprirà alle ore 15 con un confronto fra i partecipanti sul tema del dodicesimo obiettivo di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030: consumo e produzione responsabili. La discussione si articolerà attorno a quattro tavoli: riuso e riciclo, consumo responsabile, cibo e alimentazione, spazi e comunità.

Per partecipare ai tavoli di confronto è necessario iscriversi qui (https://www.manitese.it/consumare-sostenibile/).



H.17.30 – 20.00

LABORATORI PRATICI



Laboratori sull'orto:



SEED BOMBS E GUERRILLA GARDENING

Creazione di piccole "bombe" di argilla e compost ripiene di semi per riempire di colori e profumi la città e seminare anche nelle zone inaccessibili con breve storia delle Seed Bombs, da Fukuoka al Guerrilla Gardening.



KOKEDAMA, PIANTE VOLANTI GIAPPONESI

I Kokedama sono dei mini bonsai volanti, un metodo di coltivazione nato in Giappone nel 1600. Il corso pratico e gratuito guida il pubblico alla creazione di queste affascinanti piante ornamentali, seguendo le antiche tecniche giapponesi. Il laboratorio è gratuito, chi volesse portare a casa il proprio kokedama può farlo con un contributo di 10 euro.





Laboratorio di cucito:



RICREIAMO DAI JEANS!

Realizzare cestini porta-oggetti ricavati dal fondo di jeans ormai non più indossabili e quindi destinati alla discarica. Verranno messi a disposizione bottoni e passamanerie vintage per decorarli. I partecipanti dovranno portare solo la loro fantasia!





Laboratorio sul riuso:



I COLORI NATURALI

Una riflessione sull’uso degli scarti di frutta e verdura per ottenere dei colori naturali dalle tinte molto delicate, simili ad acquerello. La semplicità del progetto permette di replicarlo anche a casa.

A seguire, un assaggio di lotta allo spreco alimentare grazie al cibo recuperato da Recup.



Tutti i laboratori sono liberi e gratuiti, fino ad esaurimento posti.

Per prenotazioni: giardino@cascinamartesana.com