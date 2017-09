Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Si svolgerà dal 20 al 24 settembre 2017 a Milano la quarta edizione di Contaminafro, il festival delle culture contemporanee africane ideato e diretto da Lazare Ohandja insieme all’associazione Mo’O Me Ndama. Danza, musica e arti visive che fanno emergere un’immagine dell’Africa diversa dagli stereotipi correnti, un’identità tuttora in evoluzione, complessa e multiculturale. Il successo riscontrato nelle edizioni precedenti ha aperto nuove prospettive di partecipazione culturale e allargato la rete di supporto, acquisendo l’appoggio fondamentale di importanti luoghi di cultura di Milano, come il Teatro dell’Arte, il Teatro Pime, la Fabbrica del Vapore, il Mudec, lo Spazio Mil. I luoghi di Contaminafro 2017 saranno Mare Culturale Urbano, centro di produzione artistica della zona ovest di Milano, e Tuttaunaltracosa, il festival nazionale del commercio equo e solidale, di fronte al Castello Sforzesco. In programma concerti di musicisti africani, jam session di percussionisti, performance di danza, master classes, stage, laboratori per adulti e bambini, mostre e videoproiezioni, afro dj set, conferenze e cucina africana. Tra le novità di questa edizione, il coinvolgimento di artisti non africani che conducono un lavoro di ricerca influenzato da esperienze personali di contaminazione e migrazione; e l’introduzione della moda, attraverso la quale vengono sperimentate nuove forme di contaminazione tra discipline artistiche: domenica 24 settembre, di fronte al Castello Sforzesco, in occasione della Settimana della Moda di Milano e a chiusura del festival, sfileranno capi di alta moda direttamente dalle passerelle di Yaoundé e dalle Maison parigine, con stilisti africani di rilievo e modelle africane ed europee. La straordinaria ricchezza della cultura dell’Africa Contemporanea è fonte inesauribile di ispirazione per le diverse forme espressive e d’arte. Grazie a Contaminafro, Milano incontra la nuova Africa aprendo una finestra sull’intenso fermento creativo delle culture contemporanee africane che sta attraversando in questi anni l’Europa. INGRESSO GRATUITO Direzione Artistica: Lazare Ohandja Organizzazione: Valentina Bellinaso Comunicazione e ufficio stampa: Andrea Sartori e Alessia Interlandi www.contaminafro.com info@contaminafro.com comunicazione@contaminafro.com

