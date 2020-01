Continua "con straordinario trasporto"

Continua il successo della mostra sulle Grandi Macchine a Spalla Patrimonio Unesco, dal titolo "Con Straordinario Trasporto". Grande emozione per l'affresco digitale proiettato sulla volta della chiesa sconsacrata di San Sisto, lo Studio Museo Francesco Messina, sede dell'intallasione. Gli specialisti dell' OpenLab Company hanno saputo valorizzare il lavoro cinematografico di Francesco De Melis sulle spettacolari feste del trasporto, anche attraverso la multivisione su quattro schermi allestita al piano inferiore, proprio dove poggia la base del Giglio di Nola, alto oltre sedici metri. In mostra anche l'intelaiatura in metallo della Varia di Palmi, i Ceri "mezzani" di Gubbio, i Candelieri di Sassari, la macchina "piccola" di Santa Rosa. Un'occasione per vedere da vicino questi manufatti monumentali provenienti da Nola, Sassari, Viterbo e Palmi, che nei giorni della festa vengono trasportati a spalla da centinaia di portatori. Ingresso gratuito.

