"Cuntrada dal Broud": dal 10 al 17 luglio la festa

Dal 10 al 17 luglio a Gallarate torna la Cuntrada dal Broud (Contrada del Brodo), l'iniziativa che annualmente celebra la Madonna del Carmine con una manifestazione a metà tra il sacro e il profano.

In programma: lunedì 10 luglio, ore 18, presso la sede della Pro Loco (vicolo del Gambero, 10) inaugurazione della mostra fotografica Contrada del Brodo, com'era; venerdì 14, dalle 20, cena in Contrada (contributo di 10 euro) e serata musicale; sabato 15, dalle 21:30, concerto folk; domenica 16, dalle 11:45, distribuzione del brodo benedetto alla cittadinanza nelle tazze celebrative (via San Giovanni Bosco), dalle 20:30, processione con simulacro della Madonna del Carmine (in partenza dalla Basilica di Santa Maria Assunta) e, dalle 21:30, concerto (via Novara).