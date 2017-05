Contrasti armonici contemporaneisti: a Milano la personale dell'artista Paolo Signore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Comunicato stampa: Sarà inaugurata a Milano martedì 13 Giugno presso la Galleria Spazioporpora la personale dell'artista romano Paolo Signore. Molto apprezzato dal pubblico, dopo una prima personale tenutasi l'anno scorso nella sua città, il pittore ha riscosso alcuni significativi riconoscimenti (terzo tra i più votati online con 837 preferenze al Concorso internazionale Artrooms e vincitore del Premio della critica sezione Nuove Proposte al concorso Jesus 3.0 di Adrenalina Art Project.), esponendo nelle maggiori citta' italiane e all'estero (Berlino, Miami, New York). Luce, colore vibrante e contrasti cromatici costituiscono i tre elementi cardine della pittorica di questo artista dalle diverse anime, che dal colore vivace, a tratti violento vira verso composizioni bicromatiche giocate sul bianco e nero o sul contrasto fra tinte forti, quasi come in una metafora pittorica della vita stessa coi suoi lati piacevoli e quelli più tenebrosi. Sostenitore dell'arte come mezzo per raccontare la contemporaneità, descrivere il mondo, le emozioni e i fenomeni della realtà senza giudicarli da un punto di vista morale, Signore attraverso la pittura cerca di evocare differenti sensazioni, indagando nelle profondità dell'animo umano al fine di innescare un dialogo tra artista e osservatore che va al di là dell'individualità, divenendo messaggio per l'umanità! Tale idea, che potrebbe facilmente trasformarsi in un nuovo movimento artistico (Avanguardia contemporaneista), da un punto strettamente tecnico propone uno stile che stressa i contrasti cromatici e di forma, producendo per contro un effetto armonico che stimola le emozioni, parlando alle persone e al loro mondo cognitivo fatto di aspettative, speranze e sogni, così turbato dal contesto di crisi in cui viviamo. La mostra, visitabile fino al 19 giugno presso la galleria Spazioporpora a Milano, sarà dunque non soltanto un evento volto a far conoscere ad un sempre più ampio pubblico l'arte di Paolo Signore ma soprattutto un'occasione per segnare una rottura nei confronti di quella che potremmo definire la "fairyart", sempre più crescente, esteticamente "carina" e tecnicamente perfetta ma spesso avulsa dalla realtà e a volte a scarso impatto emotivo. Sostenere Paolo Signore sarà così' un modo per portare avanti un'idea di arte "viva": arte come strumento di denuncia, come mezzo attraverso il quale esprimere le proprie sensazioni; un'arte che dialoga con la società e con l'anima delle persone. Da non perdere il vernissage: martedi 13 giugno ore 18:00 ad ingresso gratuito, durante il quale interverranno artista e la curatrice Francesca Callipari, oltre ad interessanti ospiti quali Tommaso Lucarelli, eccellente orafo dalle numerose esperienze internazionali. Per maggiori info consultare la pagina facebook dell'artista https://www.facebook.com/paolosignorequadriedisegni/ o il sito https://www.paolosignore.com/