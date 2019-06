Contrattacco - Festival di letteratura sociale

La letteratura arriva in periferia. Un festival per aprire il dibattito politico e sociale a partire dai margini della Milano della cultura.

Dopo Roma, Bologna e Firenze, Ri-Make in collaborazione con Edizioni Alegre porta a Milano tre giorni di presentazioni di libri a tematica sociale: cambiamento climatico, scuola, lavoro e precarietà, femminismi e movimenti lgbtq, populismo e sovranismo nell'Italia senza sinistra.



Giovani e giovanissimi, liceali e universitari, alle redini dell'organizzazione e dei dibattiti, a partire dal loro studio e impegno sociale per l'ambiente, la cultura democratica, il contrasto alla violenza sulle donne.



Tra le presentazioni in programma, dal catalogo Alegre: "La sinistra di destra" di Mauro Vanetti, il terzo numero della rivista Jacobin Italia, il romanzo working class "Figlia di una vestaglia blu" di Simona Baldanzi e "Se il mondo torna uomo" a cura di Lidia Cirillo.



In programma anche la presentazione di "Non è lavoro è sfruttamento" dell'economista Marta Fana e l'appena uscito "Governare la crisi dei rifugiati" di Miguel Mellino, docente di studi postcoloniali all'Università di Napoli L'Orientale,



Tra i/le ospiti, attivisti di Fridays for future Milano, Non una di Meno, rete FuoriMercato, associazione Cambio Passo e Mshikamano



In programma anche uno spazio di lettura dedicato ai più piccoli e diversi spettacoli teatrali a tematica sociale per grandi e bambini.



Il programma completo qui: https://www.facebook.com/events/461223547778192/