Internet of things - smart industry and energy management

AREA Ridef, propone per Sabato 8 Aprile un seminario sull’ IoT, rivolto sia ad operatori del settore sia ad aziende che vogliono approfondire uno degli aspetti centrali della nuova rivoluzione industriale. Durante questo incontro, patrocinato da ANIE Automazione e dal Politecnico di Milano, verranno presentati gli scenari attuali e futuri dell'internet of things con particolare riferimento alle innovazioni e alle opportunità che questo nuovo paradigma porterà nel settore Energy.

Ad iniziare i lavori sarà l’Ing. Michele Liziero di Energy Team SpA raccontando di come l’Internet delle cose stia ridisegnando le modalità di raccolta, memorizzazione ed elaborazione delle informazioni creando uno scenario di grandi opportunità anche nel campo della gestione energetica. L’integrazione dei dati energetici con altri sistemi software (E-learning, ticket management, document management, ecc.) permettono una più completa e profonda implementazione di un Sistema di Gestione dell’Energia. Il connubio IoT ed efficienza energetica porta non solo a contenere i costi energetici ma anche manutentivi e gestionali.

Attraverso un sistema di monitoraggio avanzato, applicato capillarmente alla linea produttiva, si può giungere anche all’implementazione della manutenzione predittiva, utilizzando il consumo energetico, e le sue variazioni rispetto ad una norma, come segnale di problematiche di funzionamento del sistema stesso. Nell’ultima Legge di Bilancio è stato inserito il Piano Industria 4.0 che prevede una serie di misure a sostegno di quelle imprese che puntano sull’innovazione e quindi sulla digitalizzazione, Viviana Palmieri di ASSOLOMBARDA farà un focus sullo strumento del’iper-ammortamento. In un mondo sempre più connesso alla rete, dove lo scambio di informazioni è ormai inarrestabile, gli esperti della società Alascom ci riveleranno di come la cyber security stia assumendo sempre di più un ruolo strategico irrinunciabile, soprattutto in riferimento alla protezione di furti, manipolazioni e intrusioni.

La partecipazione al seminario è gratuita, per conoscere il programma e iscriversi consultare il sito http://www.arearidef.it/IoT o scrivere un email a info@arearidef.it. AREA Ridef è l’associazione che raccoglie gli ex-studenti che hanno preso parte