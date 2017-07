Convegno - La ricerca del piacere: dal desiderio alla dipendenza

Cosa ci fa scegliere o preferire un determinato stile di vita? E se invece siamo costretti verso una serie di situazioni alle quali dobbiamo adattarci, cosa succede al nostro fisico e alla nostra personalità? A rispondere saranno le personalità del mondo accademico, con più di 25 anni di esperienza e con una didattica efficace, alla portata di tutti i livelli, che parteciperanno come relatori al convegno dal titolo: "La ricerca del piacere: dal desiderio alla dipendenza" dando un’informazione a 360°.

Il tema infatti verrà approcciato dal punto di vista psicologico dal Prof. Vincenzo Russo (IULM - Libera università di lingue e comunicazione), dal punto di vista medico dal Prof. Loris Prosper (San Raffaele Milano) e dal punto di vista del marketing e comunicazione dal Prof. Antonio Pelliccia (San Raffaele Milano). I tre relatori tratteranno temi assegnati con argomenti fondamentali, collegati ai nostri processi decisionali di scelta su come ci motiviamo verso la Prevenzione, come scegliamo l'Alimentazione e quali sono le logiche che ci spingono a prenderci cura di noi anche attraverso lo Sport. In White la cura delle persone non è esclusivamente legato all’assegnazione di una terapia, ma soprattutto saper informare il paziente rendendolo consapevole.