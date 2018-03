Convegno “le situazioni di pericolo nell’epilessia: riconoscerle per limitare i rischi e gli accessi in pronto soccorso”

"Epilessia. Spesso e volentieri si associano parole per allontanare chi è diverso, oppure, più semplicemente, una persona più sensibile della massa. Una battaglia lunga come una vita. Ma il vero inferno è il pregiudizio che rende tutto uno schifo. Chi ha l’epilessia ha già vinto perché è un guerriero / una guerriera che non si arrende di fronte a niente."

Con questa poesia riflessione di Noemi, una volontaria e cara amica, l’associazione ELO Epilessia Lombardia presenta l’ultimo appuntamento del ciclo di convegni iniziati il 12 Febbraio, in occasione della giornata internazionale dell’epilessia, e organizzati con la LICE Regionale e gli specialisti di alcuni ospedali milanesi. Anche in quest’ultimo incontro non mancheranno gli approfondimenti e l’opportunità di un confronto aperto tra pazienti, caregiver e medici.

Il convegno dal titolo “Le situazioni di pericolo nell'epilessia: riconoscerle per limitare i rischi e gli accessi in Pronto Soccorso” si terrà sabato 24 Marzo 2018 presso il Centro Congressi, Padiglione DIBIT 1 / Aula Nina (piano meno 1) dell’Ospedale San Raffaele di Milano, Via Olgettina 58.

Programma e dettagli sul sito epilessialombardia.org e sulla pagina facebook di Epilessia Lombardia. Per confermare la partecipazione (e l’eventuale numero di accompagnatori) inviare una mail a info@epilessialombardia.org oppure telefonare al numero 02 76000850/02 89828010.