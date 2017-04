Convegno nazionale 29/04/2017 milano c/o asst-cto Gaetano Pini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Spett.le Redazione in allegato invio comunicato stampa e la locandina relativi al CONVEGNO NAZIONALE GRUPPO LES ITALIANO ONLUS Milano, 29 aprile 2017 presso l'Aula Magna ASST-Pini CTO - Presidio Gaetano Pini Piazza Cardinal Ferrari 1 - Milano - Ore 9,00 - 13,00 Il LES (Lupus Eritematoso Sistemico) è una complessa condizione patologica ancora non sufficientemente nota e che purtroppo non riceve la necessaria attenzione da parte degli organi informativi. Eppure si tratta di una presenza significativa tra le patologie potenzialmente invalidanti. Si stima che in Italia ne siano affette oltre 60.000 persone. Colpisce soprattutto donne (90% dei casi di LES) in età fertile e nel pieno del proprio percorso lavorativo. Come altre patologie autoimmuni, le sue cause sono tuttora sconosciute, anche se si considerano noti la sua predisposizione genetica ed alcuni fattori scatenanti: raggi solari UVA, alterazioni ormonali, infezioni virali e stress. La sua sintomatologia è prevalentemente di tipo reumatologico, ma nel suo decorso può causare pericolose complicanze viscerali, neuropatiche ed ematologiche. Se non adeguatamente diagnosticata e tempestivamente trattata, ha infatti esito in molti danni d'organo che pregiudicano pesantemente la qualità della vita. Una diagnosi tempestiva può essere fatta solo diffondendo il più possibile corrette informazioni tra i cittadini e gli operatori della salute pubblica. L'incontro pubblico, a partecipazione gratuita Il GRUPPO LES Italiano ONLUS è un'Associazione di pazienti e volontari che dal 1987 opera in tutta Italia per promuovere sviluppo e diffusione di conoscenze scientifiche sulla patologia e assistere chi ne è colpito. Certa di una Vs. cortese attenzione in merito, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti. Lucia Di Bernardo cell. 339/8496737 Coordinatrice Regione Lombardia Consigliera Gruppo LES Italiano ONLUS

Gallery