Convegno nazionale nutrizione è salute 2017

La corretta alimentazione e attività fisica sono il connubio imprescindibile per il benessere della popolazione di tutte le età. E' partendo da questi due assiomi che la Federazione Medico Sportiva Italiana presenterà il prossimo 8 maggio la seconda edizione della Campagna nazionale di educazione alimentare "Nutrizione è Salute 2017", iniziativa patrocinata dal Ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali, Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e dal Comitato Olimpico nazionale Italiano - CONI. "La FMSI, con i suoi 4.500 medici di medicina sportiva e oltre 100 centri convenzionati su tutto il territorio nazionale, ha deciso di scendere in campo per farsi portavoce diretta della nuova edizione della campagna Nutrizione e Salute", ha commentato Maurizio Casasco, Presidente della FMSI. "La campagna è la prima mai realizzata in Italia per ampiezza ed eterogeneità del target interessato (il milione di atleti agonistici e non agonistici che si sottopongono alla visita di idoneità sportiva) e si propone di diffondere un modello di corretta nutrizione attraverso la voce autorevole dei medici di medicina dello sport". La campagna verrà presentata all'interno di un convegno che vedrà confrontarsi i massimi esponenti degli enti pubblici e privati coinvolti a vario titolo dal tema: sono stati inviati a partecipare oltre ai presidenti di FMSI e FIMS anche il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, il Ministro delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali Maurizio Martina, l'on. Sadro Gozi, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il Presidente della FIGC Carlo Tavecchio. In una tavola rotonda si confronteranno poi i top manager delle 12 aziende partner ufficiali dell'iniziativa, ovvero: Parmareggio, Danone Italia, Bonomelli, Consorzio Opera, Latteria Montello, Valbona, Consorzio Italiano Patata Di Qualità, Alce Nero, Csr Gruppo Bolton, Parmalat Italia, Gruppo Salov, Conserve Italia. Chiuderà il pomeriggio la presentazione dei risultati dello studio epidemiologico nazionale realizzato da FMSI che ha coinvolto 24.000 atleti e per la prima volta ha messo a confronto i dati scientifici emersi dalle visite mediche specialiste effettuate a chi svolge attività agonistica e le dichiarazioni rilasciate dagli atleti in sede di anamnesi. L'evento è gratuito e aperto al pubblico salvo iscrizione e disponibilità di posti. Per accredito: http://bit.ly/2orONIA E' possibile visionare il programma completo al link http://bit.ly/2qdpGuG