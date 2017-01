Convegno di parapsicologia e mistero "Voci dai mondi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Si terrà il 26 Febbraio nella suggestiva location di Palazzo Castiglioni (Corso Venezia, 47 Milano) la quarta edizione del convegno "Voci dai Mondi", organizzato dall' Associazione Culturale Anima Eventi, nata come supporto alla storica Libreria Esoterica di Milano. Sin dai tempi più antichi i misteri che avvolgono il concetto di Anima sono stati oggetti di ricerche e indagini filosofiche che hanno dato origine a un patrimonio letterario e culturale inestimabile. L'uomo ha sempre sentito il bisogno di conoscere e comprendere il significato della sua vera essenza, la sua natura più intima e profonda, il proprio soffio vitale. Questa giornata si propone di focalizzare l'attenzione su alcuni degli interrogativi che questi misteri ci pongono. La metempsicosi, ovvero la teoria secondo la quale l'anima è soggetta a diverse reincarnazioni, afferma che passare di vita in vita è necessario, oltre che espiare le proprie colpe, a raggiungere la conoscenza (gnosi) più totale. È possibile ricordare le vite passate? C'è una risposta scientifica alla reincarnazione e a questi ricordi? Cosa accade nelle esperienze di pre-morte? Nella prima parte del convegno, i massimi esperti del mondo spirituale e scientifico formuleranno le loro tesi in merito. Il secondo modulo del convegno è dedicato a una delle paure più ancestrali che da sempre è la minaccia principale dell'anima: il diavolo. Quali significati si nascondono dietro a questa figura? È una realtà spirituale esistente o solo il simbolo dei nostri più reconditi timori? Cosa accade durante un esorcismo e perché sono sempre maggiori le richieste di un intervento liberatorio? Anche su questo tema, oltre ad un prezioso contributo visivo, ci saranno diversi punti di vista tra scienza e spirito. Il convegno si conclude con le testimonianze di indagini su casi in cui il paranormale è stato protagonista e una dimostrazione pubblica di medianità. Due aspetti importanti e complementari di quella che si può definire la "comunicazione spiritica". PROGRAMMA: 9.30 - 10.00 accettazione TEMATICHE PRIMO BLOCCO: reincarnazione, regressione a vite passate, NDE 10.00 - 10.50 IGOR SIBALDI - scrittore, esegeta biblico "Vite passate, vite atemporali " 10.50 - 11.45 DOTT.ANGELO BONA - medico psicoterapeuta ed anestesista, si dedica da più di vent'anni all'ipnosi regressiva. "L'ipnosi evocativa e il dialogo con le anime dell'Oltre" 11.45 - 12.00 PAUSA CAFFE' 12.00 - 12.50 DOTT. BRUNO RENZI - Psichiatra e psicoterapeuta. Pregresso dirigente di I Livello Dipartimento di Salute Mentale Ospedale - Polo Universitario L.Sacco. "Reincarnazione. E' possibile un'ipotesi scientifica?" 12.50 - 13.10 Esibizione musicale ANNA CHIARA FARNETI "Il canto degli Arcangeli". 13.10 - 14.30 pausa pranzo SECONDO BLOCCO - il Diavolo e il suo significato nelle religioni e in antropologia 14.30 - 15.00 ANDREA PELLEGRINO - Storico dell'arte, scrittore, specializzato in storia e letteratura dell'esoterismo e nuovi movimenti religiosi. "Cos'è il male? Il demonio, il suo ruolo e la sua simbologia dalle sacre scritture alle implicazioni moderne" 15.00 - 16.00 FEDERICA DI GIACOMO (antropologa) e ANDREA SANGUIGNI (regista, Laureato in Filosofia della religione all'Università La Sapienza di Roma, corso superiore in Teologia Medioevale presso la Sorbona) "L'esorcismo come fenomeno culturale". Proiezione del loro film/documentario "Liberami" vincitore del Festival del Cinema di Venezia 2016 nella sessione "Nuovi orizzonti" 16.00 - 16.15 pausa TERZO BLOCCO: la comunicazione con l'aldilà - indagini sui casi del paranormale. 16.15 - 17.00 GHOST HUNTERS TEAM "Come si realizza un'indagine sul paranormale. Casi documentati di infestazione " Il Ghost Hunters Team nasce nel 2009 a seguito di diverse Esperienze Personali vissute dal suo fondatore Mirko Barbaglia e del co fondatore Luca Guariglia. Il GHT ha lo scopo di indagare e archiviare, con serietà e passione, fenomeni apparentemente Paranormali. Un altro scopo del GHT è aiutare tutte quelle persone che pensano di assistere a fenomeni apparentemente inspiegabili, e fare chiarezza su tali fenomeni 17.00 - 18.00 BARBARA AMADORI - Medium (dimostrazione pubblica medianità) QUARTO BLOCCO : Conclusioni scientifiche 18.00 - 18.45 DOTT.SSA ERICA POLI - Medico, Psichiatra e Psicoterapeuta. "Il diavolo necessario: psichiatria, neuroscienze e codici dell'anima alle prese con la realtà del male" Presenta Andrea Pellegrino (ufficio stampa Gruppo Anima) Costo € 40 (+ tessera associativa) www.animaeventi.com Tel. 0272080619