A Milano il convegno “Tra Trump e Putin, il ruolo strategico dell'Italia in Europa e nel Mediterraneo”

Giovedì 19 luglio, alle ore 18.30, presso Palazzo Stelline a Milano (Corso Magenta, 61), si parla dell'Italia e del suo ruolo politico e strategico nel contesto europeo e rispetto all'asse Trump-Putin sulla quale si stanno giocando partite fondamentali su scala mondiale. “Tra Trump e Putin, il ruolo strategico dell'Italia in Europa e nel Mediterraneo” è il titolo dell'evento che ha voluto promuovere l'Eurodeputato Stefano Maullu, da sempre attento osservatore del quadro geopolitico europeo e internazionale: “Un ruolo strategico che un tempo l'Italia aveva ed oggi ha perso – spiega l'Eurodeputato Milanese -. In una congiuntura storica delicatissima, definire il ruolo strategico dell’Italia è sempre più urgente. Da una parte Trump ha dimostrato una netta controtendenza rispetto all'era e agli errori di Obama nella politica estera USA, dall'altra Vladimir Putin e la Federazione Russa, nonostante una assurda 'russofobia' occidentale, hanno giocato un ruolo chiave nel contrasto al terrorismo in Medio Oriente. In mezzo c'è un'Europa divisa che non riesce a trovare una linea politica forte e condivisa, che ignora il quadrante mediterraneo.

Un'Europa che senza il peso geopolitico dell'Italia è destinata a subire per molto tempo ciò che avviene oltre mare”. Giornalisti, analisti, professori universitari e osservatori internazionali daranno vita ad un dibattito che secondo l'On. Stefano Maullu non è più rimandabile. “L’Europa è sempre più debole e l'Italia è tagliata fuori da un asse franco-tedesco fatto di molti egoismi e poca visione geopolitica – continua Stefano Maullu, membro della delegazione Ue-Russia al Parlamento Europeo -. Dobbiamo restituire all’Italia il suo ruolo da protagonista in Europa e nell'area mediterranea dove per decenni, da Sigonella a Pratica di Mare, è stata punto di riferimento imprescindibile. In caso contrario, Italia ed Europa continueranno a subire decisioni altrui e a soffrire di fenomeni critici come immigrazione incontrollata e terrorismo senza alcuna possibilità di orientare e difendere i propri valori e la propria storia”.

Al convegno, moderato da Marco Gombacci di European Post, prenderanno parte anche Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes, Gianandrea Gaiani di Analisi Difesa, il giornalista de Il Giornale Gian Micalesin, Matteo Carnieletto de Gli Occhi della Guerra, lo specialista di political risk Francesco Galietti e Andrea Mascaretti del Centro per lo Sviluppo Sostenibile. Dopo il convegno, promosso anche da Geopolitica.info e da BeGlobal.it, è previsto un piccolo rinfresco gratuito aperto al pubblico.