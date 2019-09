Convegno violenza prima che sia normale

Un Convegno che parte dalla identificazione dei diversi ambiti in cui è presente la violenza agita o in embrione, con approfondimenti sui vari livelli di intervento nei percorsi di prevenzione e cura sanitari (sanitari e non).



Le diverse sessioni hanno lo scopo di approfondire quattro tematiche, che si intrecciano per arrivare ad ottenere un arricchimento delle proprie conoscenze e strumenti interdisciplinari su come intervenire nell’assistenza, sostegno e cura di persone che hanno subito atti di violenza, ma anche su persone che potrebbero svilupparne la tendenza ad agirla, riconoscendone in tempo i sintomi precursori.

Gli argomenti principali sono:

- Violenza nelle scuole e in rete - Bullismo

- Violenza sulle donne e sugli uomini - Prevenire e identificare i rischi - I sintomi: riconoscerli e agire - I traumi: ricostruire la persona - Come affrontare e intervenire



