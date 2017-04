Conversazione su lavoro da fare di B. Cepollaro

Conversazione su LAVORO DA FARE di Biagio Cepollaro Intervengono: Vincenzo Frungillo, Nino Iacovella e Christian Tito Proiezione video: Il lavoro da fare, ritratto di Biagio Cepollaro di Christian Tito recensione https://poetarumsilva.com/2017/04/24/lavoro-da-fare-biagio-cepollaro/

Biagio Cepollaro, nato a Napoli nel 1959, vive a Milano. Poeta e artista visivo, ha fondato la rivista Baldus (1990-1996) e il Gruppo 93 ed è stato uno dei primi in Italia a pubblicare on line e-book di poesia con inediti e ristampe. Dopo l'esordio poetico de Le parole di Eliodora (1984), pubblica nel 1993 Scribeide (Piero Manni ed) e Luna persciente (Carlo Mancosu ed.). A partire dagli anni zero la lingua poetica diventa sempre più essenziale aprendosi ad una dimensione meditativa della poesia (Fabrica, Zona ed., 2002), Versi nuovi (Oedipus ed., 2004) e Lavoro da fare (e-book del 2006 ma ora cartaceo per i tipi della Dot.com Press). Il primo libro di una nuova trilogia poetica, Le qualità, esce presso La Camera verde nel 2012; La curva del giorno, pubblicato da L'arcolaio nel 2014, costituisce il secondo libro. Il terzo libro, Al centro dell'inverno, è in lavorazione. Ha ideato e dirige per l'editore Dot.com Press la collana di poesia Autoriale. Sito-archivio: www.cepollaro.it Blog dedicato alla poesia dal 2003: www.poesiadafare.wordpress.com Blog dedicato all'arte: http://cepollaroarte.wordpress.com/

