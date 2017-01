Conversazioni-concerto in palazzina Liberty

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Torna domenica 8 gennaio alle 10.45 in Palazzina Liberty la rassegna di Conversazioni-Concerto delle Cameriste Ambrosiane. Come parte integrante della stagione da camera dell'Orchestra Milano Classica, i cinque appuntamenti, durante i quali alcuni capolavori della musica da camera non verranno soltanto eseguiti, ma anche introdotti da interessanti "conversatori", sono inseriti nel palinsesto di Palazzina Liberty in Musica, un progetto COMUNE DI MILANO|CULTURA Settore Spettacolo. 8 gennaio, 5 febbraio, 5 marzo e 1 maggio alle ore 10.45: quattro Conversazioni-Concerto di domenica mattina, con la consueta formula alla quale l'ensemble ha abituato il colto pubblico della Palazzina, più un appuntamento speciale, sabato 1 aprile alle ore 21.00, con un concerto-spettacolo dedicato alle Seduttrici nell'opera lirica, dove drammaturgia e regia sono affidate al grande musicologo Lorenzo Arruga, che proprio alle Cameriste ha dedicato il suo lavoro. Lorenzo Arruga tornerà, a conclusione della rassegna, nel ruolo di "conversatore", per parlare al pubblico del Quintetto D956 con 2 violoncelli di F.Schubert, ma non meno prestigiosi sono gli altri ospiti, a partire da Matthieu Mantanus, direttore d'orchestra e divulgatore entusiasta, che inaugurerà la rassegna, introducendo l'Ottetto op. postuma di M.Bruch, uno dei cavalli di battaglia dell'ensemble. A Giovanni Albini, compositore e ideatore dell'HighScore Music Festival, è affidato l'appuntamento dedicato al bellissimo Quintetto op.115 di J.Brahms per clarinetto e archi, nel quale Le Cameriste avranno come ospite Marco Giani, primo clarinetto dell'Orchestra de I Pomeriggi Musicali, mentre la prof.ssa Pinuccia Carrer, storica della musica e gradito ritorno, introdurrà l'appuntamento dedicato alla compositrice donna Louise Farrenc, evento come di consueto proposto in collaborazione con il Progetto "L'altra metà della musica" dell'Associazione Mont Rose.