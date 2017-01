Conversazioni-concerto in palazzina liberty: "Il maestro e il virtuoso"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Le Conversazioni-Concerto in Palazzina Liberty delle Cameriste Ambrosiane continuano domenica 5 febbraio alle 10.45 con un nuovo appuntamento dal titolo "IL MAESTRO E IL VIRTUOSO - Intorno al Quintetto in si minore per clarinetto e archi op. 115 di J. Brahms". Ospiti dell'ensemble sono Marco Giani, primo clarinetto dell'Orchestra I Pomeriggi Musicali, e Giovanni Albini, compositore, docente di Conservatorio e direttore del centro di musica contemporanea highSCORE New Music Center, che assume per la terza volta il ruolo di "conversatore" e che per questo appuntamento promette qualche sorpresa perché, nel presentare un'opera tanto celebre, si affiderà a un curioso parallelismo. Oltre al Quintetto di Brahms, che verrà sviscerato anche con esempi musicali e poi eseguito per intero, il clarinettista Giani e il Quartetto delle Cameriste Ambrosiane offriranno in apertura al proprio pubblico il Larghetto dal Quintetto in La maggiore KV581 di W.A. Mozart. Il titolo dell'appuntamento si rifà all'incontro, nella primavera del 1891, tra Johannes Brahms e il clarinettista Richard von Mühlfeld, straordinario strumentista che ricopriva la carica di primo clarinetto dell'orchestra di corte del duca Georg von Sachsen-Meiningen, nel castello in cui il compositore si trovava come ospite. Brahms ascoltò Mühlfeld nel Quintetto KV581 di Mozart e nel Primo Concerto di Weber e gli chiese di introdurlo ai dettagli tecnici ed espressivi dello strumento a fiato. Le doti somme dello strumentista vinsero tutti i propositi di inattività del compositore, che si trovava in un periodo di pessimismo e di pausa creativa, e gli dettarono nell'estate seguente il Trio op. 114 e il Quintetto op. 115. Quest'ultimo suscitò immediatamente un'unanime e altissima ammirazione, tanto che il violinista Joachim accettò di prendere parte alla prima esecuzione, in deroga al suo principio di dedicarsi esclusivamente alla musica per archi soli. Parte integrante della stagione da camera dell'Orchestra Milano Classica, le Conversazioni-Concerto in Palazzina Liberty sono un progetto dell'ensemble Le Cameriste Ambrosiane sotto la direzione artistica di Claudia Brancaccio e sono inserite nel palinsesto di Palazzina Liberty in Musica, un progetto COMUNE DI MILANO|CULTURA Settore Spettacolo. INGRESSI: intero: € 13.00 | ridotto: € 10.00 | under30: € 5.00 bambini sotto i 12 anni accompagnati: € 2.00 gruppi da un minimo di 6 persone: € 8.00 PER INFO: www.milanoclassica.it | segreteria@milanoclassica.it T +39 02 28510173