"Coppia aperta quasi spalancata": il classico di Dario Fo e Franca Rame al Teatro Libero dal 27 al 31 dicembre

Dal 27 al 31 dicembre al Teatro Libero verrà rappresentata l'opera di Dario Fo e Franca Rame Coppia aperta quasi spalancata, diretta e interpretata da Lidia Miceli e Alessandro Moser.

La protagonista dell'opera rappresenta uno dei personaggi più significativi di Franca Rame, che prende vita in uno spettacolo di grande forza comunicativa e attualità. In un sussuguirsi di dialoghi serrati e colpi di scena si parla delle dinamiche sentimentali che legano una coppia, oggi come ieri. Dopo la rappresentazione di Capodanno, il 31 dicembre, seguirà un brindisi con gli artisti.