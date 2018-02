"Cornaredo poesia festival - Interminati spazi di... versi"

Cornaredo Poesia Festival è alla prima edizione. L'evento, con il Patrocinio del Comune, voluto dall'Assessore alla Cultura Christian Citterio, con la collaborazione di Daniela Pastori della Biblioteca Comunale M.T. Bernasconi, e grazie all'organizzazione dell'Associazione Culturale Teatrale Musicale "Maestro Rodolfo Acunto" vuole ri-dare importanza e rilevanza al verso poetico. Il Festival mira a fare di Cornaredo un riferimento culturale-poetico nell'hinterland milanese, mettendo in luce i poeti del territorio, favorendo la presenza a Cornaredo di poeti e movimenti poetici, e riportando in "piazza" la poesia, grazie agli attori del Gruppo Spazio Libero di Cornaredo.

Questo grazie ad un programma variegato che si svilupperà dal 21 al 24 marzo, offrendo motivi di interesse e di partecipazione ad adulti, ma anche ai giovani ed anche ai bambini. Per la visione dell'intero programma è possibile unirsi al gruppo Facebook Cornaredo Poesia Festival o la pagina Facebook dell-Associazione "Maestro Rodolfo Acunto". La partecipazione a tutti gli eventi del programma e' gratuita.