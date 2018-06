Presentato a Milano il Corona Sunset Festival: musica e spettacolo in un paradiso naturale

Mare, sole, paesaggi da sogno, i migliori dj internazionali e tanto divertimento. È il cocktail, già pronto, del "Corona Sunset festival", l'evento organizzato da Corona che si terrà il prossimo 4 agosto al Cotriero di Gallipoli.

L'annuncio è arrivato giovedì pomeriggio durante una conferenza stampa nella "Casa Corona" di Milano, lo spazio dedicato esclusivamente al brand che si trova in via Maroncelli.

Foto - La presentazione a Casa Corona

Nella splendida cornice del Salento, a partire dalle ore 17 sul palco del Corona Sunset Festival "sfilerà" una line up da sogno: da Rodriguez Jr a Luca Bachetti, passando per Kidnap e Miss Melera, che scandiranno il ritmo con la loro musica.

Durante il corso della giornata, ragazze e ragazzi potranno personalizzare tshirt, realizzare lanterne e avere il giusto make up per entrare a far parte della "Tribù Corona" e immergersi totalmente nello stile del Festival, pronti a godere di ogni momento dell’evento e prendere parte alla grandiosa celebrazione del tramonto.

Quando il sole saluterà Gallipoli, infatti, ci saranno performance e scenografie uniche che coinvolgeranno tutti i presenti e anche chi si gusterà lo spettacolo da Facebook, Youtube, Instagram e Be-At.tv, dove lo show verrà trasmesso in diretta streaming.

Non solo musica e divertimento, però. Perché Corona è anche al fianco di "Parley For The Oceans", nella loro difesa dalla minaccia della plastica. Nel corso di tutto il festival, infatti, ci saranno diverse attività di sensibilizzazione sul tema dell'inquinamento ambientale e dello spreco della plastica.

Foto - Un'edizione del Festival