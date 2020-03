Coronavirus, 500mila mascherine donate a regione lombardia da azienda farmaceutica cinese Lihe

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

500mila mascherine chirurgiche sono state donate a Regione Lombardia dalla Beijing Lihe Pharmaceutical Co., azienda farmaceutica cinese con sede a Pechino facente parte del colosso farmaceutico cinese Fuhe Pharmaceutical Group. La donazione è stata resa possibile grazie al rapporto commerciale e di amicizia tra Lihe e Pharsmart, azienda operante nel settore farmaceutico con sede nel centro di Milano, che ha gestito la fase operativa di trasporto del materiale sanitario dalla Cina a Milano. Con questa donazione, il Presidente di Lihe, Wu Guangyan, ha voluto dare un forte segnale di supporto al nostro paese duramente colpito dall’epidemia di Covid-19. Le mascherine sono state consegnate lunedì 20 marzo presso il magazzino di Regione Lombardia a Rho Fiera Milano, in presenza del Sottosegretario ai rapporti con le delegazioni internazionali, Alan Christian Rizzi, dell’Assessore al Territorio e Protezione Civile, Pietro Foroni, del Responsabile Segreteria Rapporti con le delegazioni internazionali, Filippo Daniele Jarach, del Responsabile Rapporti e Relazioni istituzionali della Lega, Gianpiero Edilio Testa e dell’Amministratore Unico di Pharsmart, Giovanni Cotticelli. “Ringrazio di cuore il dott. Giovanni Cotticelli per questo atto di grande generosità. Il sistema imprenditoriale Lombardo sta confermando la sua vocazione al bene comune e in questo difficile momento di emergenza ha dimostrato una determinante anima solidale”, sottolinea il Sottosegretario ai rapporti con le delegazioni internazionali, Alan Christian Rizzi sui suoi profili social. Pharsmart e la Regione Lombardia ringraziano il Presidente Wu Guangyan per la grande sensibilità nei confronti del popolo lombardo in questo momento di grande emergenza e sofferenza, dimostrando ancora una volta la grande amicizia del popolo cinese nei confronti del popolo italiano.

