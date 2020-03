Come cambia la televisione ai tempi del coronavirus: un incontro in streaming con Victoria Cabello

L'italia è in quarantena per arginare la diffusione del coronavirus, ma la cultura diventa strumento di coesione e di incontro virtuale tra i cittadini. E' quanto succede con gli appuntamenti in streaming di "Triennale Decameron", nuovo format di Triennale Milano che invita artisti, designer, architetti, intellettuali, musicisti, cantanti, scrittori, registi, giornalisti a sviluppare una personale narrazione. Mercoledì 18 marzo è la volta dell'autrice e conduttrice televisiva Victoria Cabello.

Come cambia la televisione

Nell’ambito di Triennale Decameron, Victoria Cabello, in dialogo con Lorenza Baroncelli, Direttore Artistico di Triennale Milano, parlerà di cosa sta accadendo al mondo dello spettacolo e di come stanno cambiando la televisione e i suoi programmi in conseguenza dell’attuale stato di emergenza, sia in termini di sicurezza sia in termini di proposta al pubblico.

Triennale Decameron

Triennale Decameron è un progetto di Triennale Milano sviluppato a partire dallo spunto del Decamerone di Giovanni Boccaccio, che narra di un gruppo di giovani che nel 1348 per dieci giorni si trattengono fuori da Firenze per sfuggire alla peste nera e a turno si raccontano delle novelle per trascorrere il tempo.



Tutte le “novelle” di Triennale Decameron saranno trasmesse in diretta sul canale Instagram di Triennale, tutti i giorni alle 17.



Gli aggiornamenti sui prossimi ospiti su triennale.org