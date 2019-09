Al Centro di Arese si corre con Humanitas

Domenica 22 Settembre, presso Il Centro di Arese, arriva la terza edizione di Walk & Run, la corsa non competitiva organizzata in collaborazione con Humanitas Medical Care Arese. Il traguardo da raggiungere? Il benessere e la salute.

I percorsi

Due i percorsi presenti per la Walk & Run: uno di 4 e uno di 9 km, sia per adulti che bambini.



Non solo camminate e corse, ma anche uno spazio dedicato alla salute con tante iniziative di prevenzione gratuite a cura di nutrizionisti, ortopedici, fisioterapisti e tanti altri specialisti. Ad accomoagnare questa nuova edizione 2019 anche due attività (gratuite):

1. Climbing Area: alta 7 metri con 6 percorsi, scalabile fino 3 persone in contemporanea. Per tutti gli amanti degli sport estremi sarà presente una parete che darà la possibilità di provare il brivido dell’arrampicata sportiva in massima sicurezza.

2. "Scopri Come Corri": grazie alla collaborazione dei brand di abbigliamento sportivo Asics e Game7 Athletics, sarà possibile eseguire uno speciale test per misurare il grado di pronazione dei propri piedi in fase di corsa: Asics e Game7 Athletics, insieme ad uno specialista di Humanitas Medical Care, saranno presenti per offrire consulenza e consigli su come

Il programma

. Dalle ore 9 >> gli specialisti di Humanitas Medical Care, ortopedici, nutrizionisti, fisioterapisti, e tanti altri ancora, aspettano i partecipanti per con attività di prevenzione gratuite;

. Ore 8:30 - 9:30 >> ritiro pacco gara, riservato a 650 iscritti (nr. massimo di partecipanti), ricco di tante utili sorprese;

. Ore 9:45 >> partenza dei partecipanti che percorreranno il circuito non competitivo di 9 Km;

. Ore 10:10 >> partenza dei partecipanti che percorreranno il circuito non competitivo di 4 Km;

. Per tutti i partecipanti, a disposizione una ricca area ristoro allestita da IPER, la grande i.



Al termine della manifestazione, infine, tutti gli iscritti parteciperanno all’estrazione finale durante la quale verrà assegnato un corso di guida sicura su auto.

Come iscriversi

Iscriversi all’evento è semplicissimo: da lunedì 2 settembre si potrà registrarsi on line sul sito www.humanitas-care.it oppure recandosi personalmente presso Humanitas Medical Care situato al primo piano del mall di Arese. La quota di iscrizione2 verrà interamente devoluta all’ Associazione Aresina Maisha Marefu Onlus (www.maishamarefu.org), che ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita di popolazioni fortemente svantaggiate. Sono stati in 650 a correre lo scorso anno i partecipanti della WALK & RUN: quest’anno corri anche tu insieme a IL CENTRO e Humanitas Medical Care, per raggiungere il traguardo della salute!