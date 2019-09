Milano, si corre in pigiama all’alba per la prevenzione del tumore al seno

Venerdì 27 settembre arriva a Miano la "Pigiama Walk&Run", una corsa non competitiva all’alba per la prevenzione del tumore al seno.

L'iniziativa

L'iniziativa rappresenta un'edizione speciale della "Milano Loves You Run", volta a sostenere la Campagna Nastro Rosa di LILT Milano #JOINTHEFIGHT.

Arrivata quest’anno all’ottava edizione, l'iniziativa benefica si svolgerà alle ore 6 con partenza e arrivo da piazza Tre Torri, nel cuore del CityLife Shopping District. La novità di quest’anno è il dress code: a tutti i partecipanti è richiesto di indossare il pigiama.

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa

I primi a farlo saranno Juliana Moreira e Edoardo Stoppa, una delle coppie più belle della tv, due amici e testimonial di LILT Milano in tante corse solidali. “È ormai dimostrato che l’attività fisica regolare – spiega il presidente di LILT Milano Marco Alloisio – è uno dei corretti stili di vita che aiutano a prevenire sia il tumore che altre patologie come quelle cardiache, ictus, diabete, ipertensione. L’obiettivo consigliato è di raggiungere 15mila passi al giorno. In questo modo si riesce anche a tenere sotto controllo il peso migliorando il proprio benessere generale, fisico e mentale”.

Sei differenti percorsi

La "Pigiama Walk&Run" prevede 40 minuti di movimento all’aria aperta e divertimento per una gara di solidarietà a favore della prevenzione al femminile. È adatta a tutte le andature, si può infatti scegliere se correre o camminare seguendo sei differenti percorsi: camminata normale, camminata veloce, corsa da 6.30’, 6.00’, 5.30’ e 5.00’. E all’arrivo, alle 6.40, sarà offerta a tutti una gustosa colazione.