"Tough mudder" a Milano: 99 euro per la corsa più dura al mondo tra frango e ostacoli

A Milano sbarca per la prima volta Tough Mudder, la super corsa ideata dalle forze speciali britanniche e nel corso degli anni diventato un evento sportivo fisso per chi ama sfidare i propri limiti e le proprie paure tra fango e ostacoli da paura.

L'appuntamento è per sabato 14 e domenica 15 settembre al parco del Ticino, dove sarà allestito il "campo da battaglia".

Tre le tipologie: da 16 anni in su "Tough Mudder Classic" con un percorso 12 - 16 chilometri con venticinque ostacoli oppure "Tough Mudder 5k" per partecipanti dai 13 anni in su, con un percorso cinque km e tredici ostacoli Per i più piccoli c’è invece un appuntamento speciale: il "Mini Mudder", una corsa a ostacoli nel fango di circa 1,5 km pensata appositamente per temerari in erba, riservato ai bambini dai 7 ai 12 anni.

Cos'è tough mudder

"Tough Mudder - spiegano gli organizzatori - non è una normale corsa nel fango. È un’esperienza. Una fuga dal quotidiano. Partecipando al Tough Mudder non solo affronterai le tue paure, ma te ne libererai. Metterai alla prova la tua forza, resistenza e grinta e aiuterai i tuoi compagni di fango intorno a te a fare lo stesso".

"Il Tough Mudder è una sfida in cui persone di ogni età e condizione fisica, famiglie, sportivi e non, sfidano se stessi nel superamento di prove individuali o collettive lungo un percorso da 5 a 16 km arricchito da numerosi ostacoli sfidanti. Spesso gli ostacoli giocano sulle più comuni paure umane, come acqua, elettricità, fuoco e vertigini. Il cuore pulsante di Tough Mudder - concludono - è il lavoro di squadra: gli ostacoli degli eventi sono strutturati in modo tale da favorire la cooperazione tra i concorrenti, che devono aiutarsi a vicenda per raggiungere il traguardo".

Quanto costa "Tough mudder"

L'iscrizione alla "classica" costa 99 euro, con inclusi una maglia, una birra, una fascia e musica e intrattenimento. 49 euro per la corsa da 5 chilometri e 9 euro per la "tough mudder" per i bimbi.

Il biglietto per assistere alla corsa costa 9 euro.