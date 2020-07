L’Ordine TSRM e PSTRP di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio, in accordo con la Federazione Nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP, è lieto di annunciare la Corsa Virtuale delle Professioni Sanitarie 2020, un evento gratuito e aperto a tutti che si terrà il 4 e 5 luglio per celebrare, a distanza di due anni, l’avvio delle iscrizioni all’Ordine. Il 1° luglio 2018, data che ha portato a compimento il processo costitutivo definito dalla legge n. 3/2018, ha sancito la nascita di un’istituzione comprensiva di ben 19 profili sanitari nell’area tecnico-diagnostica, tecnico-assistenziale, riabilitativa e della prevenzione.

La Corsa Virtuale delle Professioni Sanitarie 2020 è una competizione podistica a passo libero che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale. La corsa, infatti, potrà essere completata ovunque, a patto di coprire una distanza di 5 km, dalle ore 6:00 del 4 luglio alle ore 23:59 del 5 luglio. Ciascun partecipante dovrà tenere traccia del percorso con un dispositivo o un’applicazione che permetta di raccogliere i dati di distanza e velocità e correre indossando il pettorale della manifestazione, scaricabile dopo l’iscrizione al link https://www.milanotsrm.org/wordpress/iscrizione-corsa-virtuale-professioni-sanitarie-2020/. La fotografia o lo screenshot del tempo di gara, insieme a una fotografia del partecipante da cui risulti visibile il pettorale ufficiale, dovranno essere inviate entro le 23:59 del 5 luglio alla pagina dell’Ordine TSRM e PSTRP di Milano, tramite messaggio privato o in alternativa all’e-mail segreteria@milanotsrm.org.

“Riteniamo che l’iniziativa – dichiara Diego Catania, Presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio –, oltre a rappresentare un momento di unione, svago e sport per i professionisti e i loro parenti, amici e colleghi, sia un’occasione per far conoscere alla collettività l’Ordine e le Commissioni d’Albo che ne fanno parte, ciascuna con il suo apporto insostituibile di valori e competenze. Per i professionisti, invece, è un modo di riconoscersi come parte di un’istituzione più vasta, sempre più unita e in crescita che consente agli iscritti di avanzare insieme pur mantenendo gli obiettivi specifici della propria area di riferimento.” Non importa dove corri, ciò che conta è la direzione: #FacciamoOrdine.