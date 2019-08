Corsi di country line dance a Milano

I Corsi di Ballo Country



Ecco perchè è un ballo adatto a tutti: La caratteristica principale della Country Line Dance, dalla quale prende il nome, è il cosiddetto "ballo in linea", in cui tutti i ballerini, disposti a quadrato, eseguono gli stessi passi. Esistono comunque anche delle versioni di Country Line Dance eseguibili in coppia. Trattandosi di un ballo allegro e movimentato i corsi di Country Line Dance possono essere praticati da chiunque e a qualunque età.



La Country Line Dance è una danza ispirata ai balli popolari dei pionieri del far west e reinterpretata in chiave moderna! La base musicale sopra alla quale ballare è fondamentale. Scoprirai alla fine quanto fa bene lasciarsi andare al ritmo della musica alternativa.



Ballare la Country Line Dance non è solo una passione ma anche una ginnastica che rinforza cuore e polmoni, tonifica i muscoli, raddrizza la schiena e scioglie le articolazioni. I benefici di questo ballo sono gli spostamenti, le rotazioni, i saltelli e le battute che coinvolgono prima di tutto le gambe con effetto tone up per i glutei. La line dance e la country dance in generale hanno un consumo calorico all'ora che varia dalle 237 kcal delle donne alle 316,56 kcal dell'uomo.



Per chiunque desidera provare l'esperienza di ballare la Country Line Dance, CountryEvents Milano vi da la possibilità di partecipare gratuitamente ad uno dei nostri corsi.



Ad ogni lezione verrà insegnato un ballo diverso in modo che chiunque possa cominciare il corso quando desidera.



( Non è necessario avere il patner)



