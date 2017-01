Corsi di teatro 2017: in cima alla lista dei buoni (nuovi) propositi

CORSO BASE DI TEATRO - SCUOLA DI TEATRO COPERTE STRETTE ISCRIZIONI APERTE FINO AL 25 GENNAIO. Propositi per l'anno nuovo: correre di più, ridere moltissimo, emozionarsi tanto, tornare un po' bambini, allenarsi a dire le bugie, allenarsi a dire la verità. Metti tutto insieme e iscriviti a un corso di teatro! Il corso base di teatro di Coperte Strette, è dedicato a tutti coloro che, pur non avendo esperienze teatrali pregresse, vogliano approcciarsi al mondo della recitazione per apprendere le basi del lavoro dell'attore senza tralasciarne la parte divertente e facendo in modo che l'esperienza, oltre che formativa, possa rappresentare anche un momento di svago. Inoltre, entreremo in contatto con alcuni strumenti propri della rappresentazione teatrale come lo spazio, il ritmo, il testo, la musica, gli oggetti scenici. Lezione prova gratuita: Mercoledì 25 gennaio 2017, ore 20.30 - 22.30. Docente: Christian Gallucci. Info, iscrizioni e prenotazione prova gratuita (obbligatorio): info@copertestrette.com Tel: 348 9139011