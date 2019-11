Corsi gratuiti per diventare consulente per il mercato dell’arte e manutentore dei beni artistici nell’era digitale

Nuove tecnologie e arte sono i due focus principali su cui si basa F.ED.O.R.A. - Formazione e Diagnostica (digitale) per le Opere di Restauro Artistico, progetto di ACTL – Associazione per la Cultura e il Tempo Libero, avviato nel mese di novembre nell’ambito delle iniziative promosse dal Piano Operativo Regionale di Regione Lombardia (Bando Lombardia Plus – Linea Cultura 2019/2020) e cofinanziato da Fondo Sociale Europeo.



Un’iniziativa che vuole rappresentare una risposta al mercato dell’arte e dei Beni Artistici che mette in evidenza ormai da tempo l’esigenza di un ripensamento delle competenze relative alle singole professioni, affiancando nuovi profili e funzioni a quelle più tradizionali con un particolare focus sulla dimensione digital.



Nell’ambito del progetto F.ED.O.R.A. saranno realizzati due corsi di formazione gratuiti legati al mercato dell’arte nell’era del digitale al termine dei quali sarà anche possibile realizzare uno stage presso luoghi della cultura Milanese.

Fondazione Bagatti Valsecchi, Italia Nostra Onlus, Museo d’Arte e Scienza per citare alcuni degli enti che hanno aderito al progetto.



Il primo corso sarà avviato il 27 novembre 2019 e si propone di fornire abilità necessarie per iniziare un percorso lavorativo come Consulente per il Mercato dell’Arte, figura che riveste un ruolo chiave nell’ambito di gallerie, antiquari, case d’asta, raccolte pubbliche, archivi e fondazioni, con 200 ore di formazione e 120 di stage.

Termine delle candidature: 15 novembre.



Il secondo corso verrà realizzato a partire da febbraio 2020 e formerà la figura di Manutentore Di Beni Artistici per realtà quali Musei, Gallerie d’arte, Collezioni private, Biblioteche con un totale di 600 ore (400 di formazione e 200 di stage)



I corsi sono rivolti a rivolti a giovani disoccupati, con qualifica professionale, diplomati e laureati tra i 16 e i 29 anni compiuti, residenti o domiciliati in Lombardia.



“Il progetto - dichiara Marina Verderajme, Presidente ACTL - parte dall’idea che le prassi formative innovative possano essere messe in circolo e scambiate, per aiutare la costruzione di una competenza “allargata” sia in senso orizzontale - tra Associazioni Culturali, Musei e Scuole di Restauro - che in senso verticale - estendendo dei format sperimentati in questo progetto ad altre attività con l’obiettivo di rispondere in modo omogeneo in termini di proposte formative legate all’innovazione nel mondo del Restauro”





Per informazioni www.actl.it/fedora - tel. 02 58430691 – formaziende@jobfarm.it