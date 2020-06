Corso Buenos Aires: piste ciclabili come migliorarle

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

il nostro comitato, ha organizzato, nel Cuore di Corso Buenos Aires, più precisamente presso l’HOTEL GALLES di Piazza Lima - GIOVEDÌ’ 11 Giugno 2020 - ore 12 un Incontro, dove, nel pieno rispetto del distanziamento sociale, i Rappresentanti della varie Categorie interessate: Cittadini Residenti, Negozianti, Ciclisti, Professionisti, Associazioni di Commercianti, Albergatori … insomma un po’ tutti coloro che Vivono, Lavorano o vengono a fare acquisti in Corso Buenos Aires , potranno fare proposte circa la tanto discussa, amata/odiata Pista Ciclabile , nata per unire il Centro di Milano alla sua estrema Periferia. Così com’é, però, piace poco a tutti, anche se rappresenta anche una delle più importanti opportunità per rendere, la nostra Città …. più Metropoli Europea. Durante questo incontro il Nostro Comitato presenterà delle proposte, sulle modifiche e migliorie da apportare alla Pista Ciclabile, che stupiranno (e speriamo piaceranno …) anche a coloro che la osteggiano, ma sicuramente faranno contente le Categorie interessate, tranne coloro che persistono nel non volere uscire dalla Caverne ! A Noi non piace un Corso che sembri una Autostrada, dove Auto e Moto possano sfrecciare velocemente; preferiamo vedere intere Famiglie, con Bambini e Gente di ogni età, pedalare tranquillamente su e giù per poi fermarsi a guardare le Vetrine, fare acquisti o mangiare un Gelato e dove la massima velocità é di 30 Kmh e quindi in grande sicurezza ! Corso Buenos Aires non é solo la Strada dello Shopping più importante d’Italia é anche la Quarta Arteria Commerciale d’Europa e, da sempre, ha sperimentato, sul suo “ Miglio d’Oro “, quelle novità ed iniziative che poi sono state adottate dalle altre importanti Strade Commerciali d’Italia. Il Futuro di Milano, corre su Due Ruote, nel rispetto di Ambiente, Salute ed Economia. Perciò W LE PISTE CICLABILI ….. che devono però essere studiate e realizzate, davvero bene ! Moderatori di questo incontro saranno Gian Giacomo Schiavi e Carlo Montalbetti; non escludiamo la presenza di Assessori e Rappresentanti Istituzionali, ma ……. non é una minaccia !